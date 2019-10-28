Звезда "Дома-2" объявлена в розыск

Отчаявшаяся женщина призналась, что не может найти сына собственными силами, поэтому подключила правоохранительные органы. Еще недавно мать звезды телестройки сообщала, что с ней вышли на связь друзья Александра Гобозова.
Товарищи заверили, что с Сашей все в порядке, он ходит на работу. А не общается с родными он, якобы потому, что у него депрессия. Также женщину заверили, что наследник совсем скоро выйдет с ней и отцом на связь.
Время шло, а экс-участник шоу "Дом-2" так и не позвонил маме. Ольге Васильевне ничего не оставалось, как пойти на крайние меры: она отправилась в полицию, где составила официальную бумагу о том, что Гобозов исчез.
"Я только что была в полиции, написала заявление, что Саша пропал. Все то, что пишут в соцсетях, что он в депрессии и нашелся, это неправда. Полиция будет его искать", – цитирует мать звезды шоу "Дом-2" Dom2Life.ru. Рассказывая о сыне, Ольга Васильевна не смогла сдержать слез.
Женщина даже хотела взять кредит, чтобы заплатить людям, готовым помочь найти Александра Гобозова. Но в банке родительнице экс-участника реалити-шоу "Дом-2" отказали, поскольку она так и не погасила денежный долг.
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