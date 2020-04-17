"У меня уши были как у слона": перенесший коронавирус известный певец дал интервью

Николай Трубач недавно признался, что переболел коронавирусом еще пару лет назад. Певец откровенно рассказал о течении болезни и о том, как отметил юбилей в заточении.

Болезнь сразила Николая Трубача совершенно внезапно. "Еще вечером я был в тонусе, в прекрасном настроении, а уже утром не мог пошевелиться, у меня была высочайшая температура, дикие боли в теле, одним словом, я находился в очень тяжелом состоянии. Жена меня тут же повезла в клинику, где меня реанимировали в течение недели, а потом я еще месяц там восстанавливался", – рассказал популярный певец.

При этом он уточнил, что мог переболеть совсем не тем коронавирусом, который свирепствует сейчас в мире. По его словам, существует несколько десятков таких вирусов. При этом коронавирусная пневмония отличается от обычной тем, что развивается за считанные часы. "Самое длительное время – двое суток", – со знанием дела сообщил Трубач.

После перенесенной болезни артист регулярно занимается специальной дыхательной гимнастикой. А недавно, 11 апреля, артист отметил круглую дату. Ему исполнилось 50 лет. Юбилей исполнитель хитов "Голубая луна", "Пять минут", "Скрип колеса" отпраздновал в кругу семьи: с женой и младшей дочкой.

Николай рассказал, что с пяти утра его стали одолевать звонками и поздравлениями. "К вечеру у меня уши были как у слона, но не потому что их дергали, а из-за телефона. Поздравления закончились только к двум часам ночи", – отметил именинник.

Несмотря на режим самоизоляции, введенной из-за коронавируса, Николай Трубач остался доволен тихим и спокойным семейным праздником. Хотя привык отмечать свой день рождения в большой компании в хорошем ресторане. "Юбилей получился хоть и немного странный, но очень жизнеутверждающий и радостный", – цитирует Николая Трубача "Собеседник".

В заключение певец, вернувшись к теме коронавируса, призвал людей не заниматься самолечением. Он объяснил: "Чем дольше вы будете оттягивать момент обращения к медикам, тем тяжелее врачам будет вас спасти в случае, если у вас обнаружат COVID-19".