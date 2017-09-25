Больной Николай Трубач катастрофически похудел

Некогда популярный певец Николай Трубач дал откровенное интервью. Артист рассказал, почему пропал вскоре после успешного старта, и как жена спасла его от операции.

В конце 90-ых годов песня Николая Трубача и Бориса Моисеева "Голубая луна" звучала из каждого утюга. "Я написал ее буквально за один день. Как будто свыше снизошло вдохновение. Когда мы с Борисом Моисеевым исполнили эту музыкальную балладу в программе "Песня года", зал взорвался аплодисментами. Вот тогда стало понятно, что родился хит", – вспомнил о том времени Николай Трубач. А еще музыкант прославивлся благодаря таким композициям как "Пять минут", "Научись играть на гитаре", "Женская любовь".

Однако вскоре после оглушительного успеха певец пропал со сцены. Оказывается, из-за работы, постоянных гастролей и переездов у Трубача началась двусторонняя пневмония. "Тогда без боли на меня нельзя было смотреть. Я очень сильно похудел, весил всего 56 килограммов, это в два раза меньше моего обычного веса. Это было страшное зрелище. Чувствовал я себя ужасно: я не мог не то что работать и петь или играть на трубе, я даже помыться в душе был не в состоянии без посторонней помощи. Врачи делали все возможное, но долгое время лучше мне не становилось", – цитирует Николая "Собеседник".

В итоге, медики заговорили об операции по удалению одного легкого. По мнению певца, эта процедура сделала бы из него творческого инвалида. Однако против решения медиков выступила супруга артиста Елена. Она привозила импортные лекарства, изучала методику восстановительных дыхательных упражнений.

"Своим спасением я в первую очередь обязан моей жене Лене. Она главный борец и боец, это она не дала меня зарезать. Врачи ее выгоняли из кабинетов, но она не сдавалась и в итоге оказалась права. Поэтому до последней капли крови я буду благодарен ей за это", – заявил музыкант.

После перенесенной болезни Николай Трубач радикально изменил свою жизнь. Он завершил музыкальную карьеру и окунулся в семью. Певец признался, что ни о чем не жалеет. "Моя болезнь стала сигналом, что пора прекратить эту дикую гонку за успехом и деньгами. Я вовремя притормозил и до сих пор работаю очень дозированно. Если вдруг у меня появляется усталость, сразу беру отпуск. Я очень внимательно отношусь к своему здоровью: не пью, не курю, занимаюсь спортом. Веду активный образ жизни, сочиняю много песен для разных артистов, снимаюсь в кино", – похвалился исполнитель.