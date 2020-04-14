"Ненависть к миру": Богомолов раскрыл секрет Собчак

Знаменитости провели прямой эфир в "Инстаграм". Пары задавали вопросы. За явным преимуществом победила чета режиссера и телеведущей – они очень хорошо знают друг друга.
На вопрос Чистякова, какое настроение у Собчак обычно бывает по утрам, Богомолов ответил, что близкие боятся к ней подходить. "Ненависть к миру", – пояснил он. Ведущая призналась, что никто не хочет будить ее.
Справился Константин и с другими вопросами. Он легко угадал, что настоящих подруг у его жены только две. А вот с частотой маникюра режиссер ошибся.
Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак пережидает пандемию коронавируса дома с Константином Богомоловым. Чтобы не скучать, она устраивает прямые эфиры в "Инстаграм". Во время одной из трансляций звезда поссорилась со своей матерью Людмилой Нарусовой, которая заметила на ее столе алкоголь.
Ранее телеведущую распек за откровенное фото музыкант Сергей Шнуров. Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, сделанный со спины, в комбинезоне телесного цвета, продемонстрировав фолловерам ягодицы.
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