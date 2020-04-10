"Просто подарок": Шепелев возмутил народ заявлением о самоизоляции

Телеведущий высказался о коронавирусе в России, чем взбесил некоторых поклонников. Сейчас, находясь на карантине, он имеет возможность уделять много времени сыну Платону.

Уволенный с Первого канала Дмитрий Шепелев поделился мнением о самоизоляции в "Инстаграм". По его словам, это время – "просто подарок".



Экс-ведущий программы "На самом деле" имел в виду, что у него наконец-то появилось много времени на то, чтобы проводить его с семьей. Однако не все пользователи Сети разделили восторг знаменитости.

Фолловеры напомнили шоумену, что некоторые россияне оказались дома без работы и средств к существованию, а другие перешли работать на "удаленку" и вынуждены совмещать профессиональные обязанности с заботой о детях.

Отметим, Дмитрий Шепелев живет не только вместе с сыном, но и с новой любовницей, дизайнером Екатериной Тулуповой, и ее дочкой от первых отношений. Их дети почти одного возраста.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В настоящий момент зафиксировано 11917 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших находится в Москве, сложная обстановка в Московской области и Санкт-Петербурге.

