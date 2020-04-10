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Общество

"Обрадовать вас нечем": журналист о сроках карантина из-за коронавируса

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Александр Авилов
Россияне с нетерпением ждут окончания режима всеобщей изоляции, введенного в конце марта из-за коронавируса. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов призвал не питать надежд на скорую отмену ограничительных мер. 

Продолжение: Министра здравоохранения Коми отправили в отставку
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Борьба с коронавирусом в России идет полным ходом. В правительстве призывают регионы ускорить подготовку и развернуть дополнительные медицинские мощности, отметил Смирнов.

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова прогнозировала, что до выхода на пик эпидемии осталось две недели. "Потом предстоит еще сколько-то побыть наверху, а потом еще столько же спускаться", – напомнил журналист слова бывшего министра здравоохранения. 

Все говорят, что с помощью самоизоляции удалось выиграть время для эффективной борьбы с эпидемией. "И все это – в будущем времени! То есть обрадовать вас нечем – ничего еще даже не начиналось", – написал Смирнов в своем телеграм-канале "Пул №3".

Режим всеобщей изоляции в России был введен в конце марта, многие граждане остаются в четырех стенах почти две недели. Впрочем, кто-то отправился на удаленную работу еще раньше.

В начале недели на совещании с вирусологами президент России Владимир Путин попросил оценить возможность сокращения вынужденных нерабочих дней. Указом главы государства "коронавирусные каникулы" были продлены до начала мая. Эксперты заявили, что говорить об этом можно будет в конце следующей недели, когда ситуация с распространением COVID-19 станет более ясной.

В настоящий момент зафиксировано 11917 случаев заражения коронавирусом в России, 1786 – за последние сутки. Больше всего заболевших находятся в Москве, сложная обстановка в Московской области и Санкт-Петербурге – регионах с наибольшей плотностью населения в стране.

Некоторые субъекты Федерации начали постепенно отменять введенные из-за коронавируса ограничения. В Белгородской области разрешили работать большинству предприятий и парикмахерским. На Чукотке открываются торговые центры и другие места массового скопления людей.

Автор: 10 апреля 2020, 12:55

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