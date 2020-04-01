"Боже, никогда!": Гузеева отказалась вести "Давай поженимся!"

"Когда мне предложили вести программу, я была известной актрисой, – рассказала Гузеева. – Подумала: боже, никогда! Меня же будут снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг, у меня ведь совсем другая жизнь".
Сомневалась актриса недолго. "Месяц думала, а потом пошла, – вспомнила Лариса. – Мой образ менялся. Первый, где я была королевой в окружении подданных, не прижился. Все пошло на лад, когда я сказала: "Мы одинаковые!"
"Только я не подарок, потому что не подстраиваюсь ни под кого. В каждый момент такая, какая есть, – продолжила Гузеева. – Женихи и невесты тоже попадаются разные. Я не работаю с суфлером. Пока иду от гримерной до студии, в голове рождается собственный сценарий программы. Продюсеры махнули на меня рукой и разрешили "гулять по буфетам".
"Уже 12 лет, как я веду программу, и это мои самые длительные взаимоотношения с коллегами, – призналась звезда. – С некоторыми работаю с первого эфира. Сказать, что это мои близкие люди – ничего не сказать. Это мои родственники".
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