Странные вещи Пугачевой вызвали омерзение

70-летняя певица Алла Пугачева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию подарка, который она получила на Международный женский день. Примадонна презентовала две сумочки от дизайнера Дианы Улановой. Но подписчики не разделили восхищения артистки.
"Какие удивительные сумки изготовляет дизайнер Ulanovadianabags. Спасибо за подарок.С праздником (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – написала Пугачева.
Многим подписчикам не понравился подарок. Они назвали такие сумки безвкусицей и дрянью. Но нашлись и те, кто сравнил сумки с женским половым органом.
"Тема половых губ не раскрыта", "На вагину похож", "Я ,и не поняла сразу ,что это вообще", "Ничего никому не напоминает????", "Как с фильма ужасов сумки", "Не поверю, что сама Пугачева с таким в свет выйдет", "Как орган", "Сразу и не поймешь что к чему", – написали фолловеры.
Напомним, экс-супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович раскрыл секрет успеха Примадонны в советском кино. Оказалось, внешность артистки изначально не была такой идеальной, как показано в фильме "Женщина, которая поет", и режиссеру ленты пришлось пойти на хитрость...
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