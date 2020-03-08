Накладные зубы: всплыли сенсационные данные об успехе Пугачевой

В настоящее время с помощью компьютерной графики каждый актер может выглядеть на экране идеально. Но оказалось, к изменению внешности прибегали и 50 лет назад, и методы были гораздо удивительнее.

Советский режиссер Александр Стефанович, который был бывшим мужем Аллы Пугачевой, рассказал, как приходилось в прошлом веке ретушировать и изменять внешность актрис во время съемок. Как пишет "Комсомольская правда", тогда знаменитости были настоящими небожителями, и поэтому из них делали идеальных красавцев и красавиц.

Раньше была специальная профессия – ретушер. Чтобы изменить снимок именитой личности, они использовали цветные карандаши и уголь. Так подкрашивались глаза, щеки, убирались морщины. В итоге лицо становилось совершеннее.

Но изменениям подвергались не только фотографии. При просмотре советского кино зритель также может увидеть результат "омоложения". Например, актрису Любовь Орлову снимали через натянутый на камеру чулок. С его помощью получался эффект разглаженной кожи. В 1970-е режиссеры использовали специальные разноцветные стекла. Помимо всего прочего, они также увеличивали глаза, добавляли румянец, делали лицо более худым. К такой технологии прибегали во время съемок фильма "Душа", в котором приняла участие София Ротару.

А вот во время производства фильма "Женщина которая поет" режиссер Александр Орлов попросил Аллу Пугачеву надеть на зубы пластмассовую капу, чтобы скрыть щербинку артистки. Из-за этого Примадонна сильно шепелявила, но это скрыли на этапе пост-продакшена – во время озвучки ленты.

Также Стефанович рассказал, как ему приходилось снимать 70-летнюю актрису. Ее нужно было омолодить на 20 лет. В итоге женщина сама нашла выход из ситуации. Она за ушами натягивала кожу и закрепляла скотчем. Эффект держался всего несколько минут, после скотч отклеивался. Но этого хватало хотя бы на дубль.

