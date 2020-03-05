Валерия готовится заявить всей стране о домашнем насилии

Певица Валерия объявила о старте своего ютуб-шоу, в котором в качестве ведущей обсудит проблему домашнего насилия. К себе домой она будет приглашать людей, которые пережили подобную жизненную ситуацию. Главные герои будут рассказывать Валерии о рукоприкладстве, унижениях, психологических травмах. Певица также узнает, как им удалось оправиться после тяжелого потрясения.
"Хочется, чтобы люди нашли для себя какой-то ответ, какую-то подсказку", – поясняет Валерия.
Начинания артистки уже поддержали ее коллеги по цеху. В частности, идея понравилась Яне Рудковской, Оксане Пушкиной, а также супругу певицы Иосифу Пригожину. Он выступит в качестве продюсера шоу.
Название программы пока держится в секрете. Первый выпуск станет доступен для просмотра в марте 2020 года.
Напомним, недавно стало известно о порыве Валерии создать политическую партию "Сильные женщины". По мнению Пригожина, присутствие представительниц прекрасной половины человечества в парламенте в будущем будет играть ключевую роль. Он также заявил о том, что в России не хватает образованных и интеллигентных людей, которые способны противостоять насилию.
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