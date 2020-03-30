"Такая жена не нужна": Краско отбрил умоляющую о помощи бывшую

Наталья Шевель после развода с именитым артистом отправилась в Израиль за новым возлюбленным. Однако отношения не сложились, и девушка умоляет Ивана Краско о прощении.

Мужчина признался, что уже неоднократно помогал бывшей жене. Оказывается, недавно она снова хотела вернуться к звезде. Девушка, оказавшаяся без работы и денег в Европе, звонила актеру и просила забрать ее. Однако связь прервалась, и пара не смогла пообщаться. Потом Наталья передала письмо через помощника актера. В послании девушка сообщает, что хочет к нему вернуться. "Прими меня назад, Иван, буду тебе верной", – цитирует бывшую Иван Краско.

"Ясно, что такая жена мне не нужна", – заверил актер. Через помощника артиста удалось выяснить, что Шавель находится в Прибалтике. Девушка работала в булочной и жила там же. Однако дела у заведения пошли плохо, и беглянка осталась на улице без средств к существованию.

Положение у Натальи настолько бедственное, что она даже готова быть Ивану Краско сиделкой. Однако актер возмущен подобным заявлением последней жены, так как ему не нужен никакой специальный уход – мужчина бодр и полон сил. Артист с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к работе в театре после карантина.

Актер в разговоре с "Собеседником.ru" заявил, что все же поможет бывшей возлюбленной. Он попросил помощника дать ей крышу над головой, когда девушка вернется в Санкт-Петербург.