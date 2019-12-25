Молодая избранница 89-летнего Ивана Краско объявила о беременности

Несмотря на развод, Иван Краско сумел сохранить теплые отношения с экс-супругой Натальей. А теперь женщина рассказала, что ждет ребенка.

К своим 89 годам Иван Краско добился успеха не только в карьере, но и в амурных делах: за его плечами четыре брака и множество мимолетных интрижек. Артист не скрывает, что по натуре влюбчив. Его последней женой была 29-летняя Наталья Шевель, с которой тот недавно оформил развод. Пара осталась в дружеских отношениях: они иногда встречаются и служат в одном театре.

А недавно бывшие супруги оказались в студии скандально известного шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Наталья пришла в свободной одежде и объявила, что ждет ребенка. Правда, не от Ивана Краско, а от некоего Александра Яковлева. 38-летний мужчина, работающий тренером по самообороне, также появился на программе. Он сообщил, что считает себя внебрачным сыном Ивана Краско.

"В 2005 году мама развелась с мужчиной, который меня воспитывал. Спустя время я стал искать своего биологического отца. Как-то у нас гостила тетя, с которой мы разговорились на эту тему. Оказалось, что в 1980-м они работали на "Ленфильме" гримершами. Там мама встретила Ивана Краско, которого давно любила, и от которого мечтала родить", – рассказал Яковлев.

Иван Краско не смог сдержать иронии, узнав о беременности бывшей жены. "Что же я слышу, Наталья Александровна? От меня ребенка не захотели, а от моего сына – да? Это нонсенс какой-то! Ну ладно. Это ее право. Хотя я считаю, что это некое извращение", – сказал престарелый артист.

Он не стал отрицать, что Александр Яковлев действительно может оказаться его сыном. "Я, видите ли, органически не умею врать, поэтому от своих грехов не отказываюсь. Считаю вполне возможным то, что он мой сын", – отметил Иван Краско.

Предполагаемые родственники сдали биоматериал, чтобы генетическая экспертиза подтвердила или опровергла их кровную близость. Результаты будут известны в следующем выпуске телешоу.