Молодая избранница 89-летнего Ивана Краско объявила о беременности

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
партнеры
Среда 25 декабря
Лента новостей
10:30
Загитова поставила на место выскочку Медведеву
10:27
Девушка упала под поезд и "парализовала" московское метро
10:12
Пассажирский вертолет с 29 людьми на борту рухнул под Красноярском
10:06
Запустивший поезда через Крымский мост Путин довел украинцев до отчаяния
09:48
Знаменитая российская пианистка умерла от отравления газом в Венгрии
08:54
Поезд впервые проехал по Крымскому мосту (видео)
08:35
Названы самые популярные в мире смартфоны
08:22
В России появится робот-трактор для уборки снега
08:03
Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю
06:38
Названы главные опасности антироссийской кампании в Белоруссии
23:05
Парламентарии России и Украины восстанавливают отношения
21:20
"Лера дала течь": Кудрявцеву после госпитализации вывели на чистую воду
21:14
Прогнулся перед Путиным: Зеленский пошел на серьезные уступки
20:33
Известный певец перекрыл движение в центре Москвы в час пик ради съемок клипа
19:49
Стало известно о смерти знаменитой писательницы
19:17
Убийце защищавшего мать подростка в Северодвинске вынесли приговор
18:40
Пластический хирург сделал прогноз о состоянии прооперированной Кудрявцевой
18:36
В Краснодаре машины эвакуировали с помощью трактора
18:19
В Москве девушка выпала из окна во время корпоратива
17:51
"Богиня": Лорак в платье невесты восхитила точеной талией
17:22
"Итальянский Рождественский Фестиваль" в Музее Москвы
17:15
Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе
17:06
"Ко мне никто не наведывался": мать Бузовой отрицает наличие долгов у дочери
17:03
Как пластиковая кукла: накачавшую губы Королеву разнесли
17:02
Горячие блюда для новогоднего стола
16:56
В Петербурге доставщик еды пытался изнасиловать женщину
16:45
"У обоих была химиотерапия": Галкин впервые откровенно о раке
16:32
"Сволочь и антисемитская свинья": эмоциональное выступление Путина попало на видео
16:31
Как обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях
16:25
Под Петербургом на свалке нашли завернутый в полиэтилен труп
16:15
Жителю Подмосковья выстрелили из пистолета в лицо
16:05
Как Галкин и Пугачева делали детей
16:00
Бледанс томно прижалась к груди жены Запашного
15:56
В Дмитрове вандалы сожгли детскую карусель
15:42
"Браво вашему таланту!": Чехова растопила сердца поклонников
15:39
Какой алкоголь безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь
15:33
"Дни.ру" дарят подарки: запас "Боржоми" на первое января
15:32
Завравшегося Лукашенко приперли к стенке неудобными вопросами
15:27
"У меня маленькие дети": Галкин рассказал о грузе ответственности из-за стареющей Пугачевой
15:23
"Не могу видеть эти рожи": Фадеев о ненависти Наргиз к россиянам
15:15
"Хорошая партия": Пугачева высоко оценила будущего "любовника" Галкина
15:11
Дочь Климовой загремела в больницу
14:51
В койке бабушки стонут громче: интимные причины расставания Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
14:41
Чехова с блаженной улыбкой показала тренировку интимных мышц
14:39
Топ-5 альтернативных новогодних маршрутов
14:35
Купившая квартиру в центре столицы Бузова влезла в долги
14:26
Тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней елкой
14:08
Как лечить косточки на ногах
14:05
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
13:49
Грудного ребенка оставили умирать в подъезде в Мытищах
13:47
Сообщение Волочковой о рождении двух дочек стало сенсацией
13:35
Рудковская публично призналась Билану в любви в день рождения
13:31
"Все ходуном ходило": Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток
13:30
Финансист рассказала о способах сэкономить на новогодних праздниках
13:27
"Шикарный жеребец!": подробности первой брачной ночи 77-летней Вовк и молодого возлюбленного
13:25
Раскрыты секреты ужаснувшей американцев российской подлодки
13:11
Венценосная особа раздавила Меган Маркл
13:10
Российским водителям ограничат время нахождения за рулем
13:07
Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки
12:56
"Я бы давно помер": Гафт об изматывающем лечении тяжелобольной Волчек
12:54
"Кровь из ушей": выступление Сябитовой вызвало омерзение
12:39
Ксения Собчак пострадала после учений спецназа
12:28
Россияне назвали самые плохие новогодние подарки
12:11
Британский почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству
11:52
Советы Хромченко: что надеть на Новый год
11:50
Молодая жена беременна от 59-летнего Олега Меньшикова
11:48
Галина Волчек перестала самостоятельно дышать
11:43
Косторная может сняться с чемпионата России
11:43
Приведите внучат: тяжелобольная Волчек оказалась бабушкой двойняшек Пугачевой
11:37
Тихо растворилась: судьба пропавшей на Украине россиянки ужаснула народ
11:32
Мэра города в Мексике застрелили на рождественской вечеринке
11:14
Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта
10:52
"Выброшу все телефоны": ревнивая Гузеева изводит мужа угрозами
10:52
Новые подробности о госпитализированной Галине Волчек
10:51
Метеорит вывел из строя российский спутник
10:45
Чувствует себя как дома: появилось доказательство романа Бузовой и блогера
10:40
В крупнейшей в России фирме автозапчастей проходят обыски
10:34
"Не с кем говорить": Лукашенко выставили на посмешище (видео)
10:29
Синоптик пообещал москвичам подарок от погоды на Новый год
10:25
"А где Ваш Дед Мороз?": Нетребко с голубыми губами ошарашила публику
10:17
Как у Заворотнюк: вид Долиной напугал народ
10:12
Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей
10:08
Путин шуткой довел украинцев до бешенства
09:39
Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета
09:31
Памятник с могилы Фриске оказался в ресторане
09:30
Зеленский лезет в карманы украинцев ради издевательств над "Родиной-матерью"
09:14
Джеки Чан едва не умер на съемках нового фильма
08:59
Российские собаки оказались переносчиками смертельной болезни
08:56
"Зазвездила рано": Винокур крепко вмазал призвавшей закрыть "Аншлаг" Борщевой
08:39
Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порвавшейся груди
08:38
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
08:12
Рубль укрепляет позиции по отношению к доллару и евро
07:47
Артистка Галина Волчек впала в кому
06:35
50 миллионов за травлю: Летучая решила наказать канал НТВ
04:19
"Ухажер новый": Барановскую застали с неожиданным спутником
02:17
Неуклюжий Харламов лихо опозорился на фоне ловкого Крида
00:16
Хулиганке Шейк вручили ношеные носки
00:05
Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
21:57
Отказавшейся от "голубых огоньков" Пугачевой нашли замену
21:55
В Петербурге женщина скончалась под колесами авто
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
"Витас, ты ли это?": Волочкова в новом образе устроила переполох
Бузову жестоко бросили после шоу "План Б"
Названы самые закредитованные регионы России
Три года тюрьмы: оскандалившаяся Бочкарева получила грозное предупреждение
Шоу-бизнес

Молодая избранница 89-летнего Ивана Краско объявила о беременности

Иван Краско с супругой. Кадр youtube.com
Несмотря на развод, Иван Краско сумел сохранить теплые отношения с экс-супругой Натальей. А теперь женщина рассказала, что ждет ребенка.
прочитано 889 раз

К своим 89 годам Иван Краско добился успеха не только в карьере, но и в амурных делах: за его плечами четыре брака и множество мимолетных интрижек. Артист не скрывает, что по натуре влюбчив. Его последней женой была 29-летняя Наталья Шевель, с которой тот недавно оформил развод. Пара осталась в дружеских отношениях: они иногда встречаются и служат в одном театре.

ПО ТЕМЕ

"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами

Достали женщины и дети: прихвативший вещи Краско бежит в монастырь

Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

А недавно бывшие супруги оказались в студии скандально известного шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Наталья пришла в свободной одежде и объявила, что ждет ребенка. Правда, не от Ивана Краско, а от некоего Александра Яковлева. 38-летний мужчина, работающий тренером по самообороне, также появился на программе. Он сообщил, что считает себя внебрачным сыном Ивана Краско.

"В 2005 году мама развелась с мужчиной, который меня воспитывал. Спустя время я стал искать своего биологического отца. Как-то у нас гостила тетя, с которой мы разговорились на эту тему. Оказалось, что в 1980-м они работали на "Ленфильме" гримершами. Там мама встретила Ивана Краско, которого давно любила, и от которого мечтала родить", – рассказал Яковлев.

Иван Краско не смог сдержать иронии, узнав о беременности бывшей жены. "Что же я слышу, Наталья Александровна? От меня ребенка не захотели, а от моего сына – да? Это нонсенс какой-то! Ну ладно. Это ее право. Хотя я считаю, что это некое извращение", – сказал престарелый артист.

Он не стал отрицать, что Александр Яковлев действительно может оказаться его сыном. "Я, видите ли, органически не умею врать, поэтому от своих грехов не отказываюсь. Считаю вполне возможным то, что он мой сын", – отметил Иван Краско.

Предполагаемые родственники сдали биоматериал, чтобы генетическая экспертиза подтвердила или опровергла их кровную близость. Результаты будут известны в следующем выпуске телешоу.

Автор: 25 декабря 2019, 09:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страстный поцелуй 84-летнего Краско

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
не смешите мои тапки..... от него не захотела ребенка... <цензура>-<цензура>-<цензура>
1

Популярные темы форума

Политика

Прогнулся перед Путиным: Зеленский пошел на серьезные уступки
"Сволочь и антисемитская свинья": эмоциональное выступление Путина попало на видео
Завравшегося Лукашенко приперли к стенке неудобными вопросами
Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека

Шоу-бизнес

Яббаров разрыдался из-за оглушительной победы Рапунцель (видео)
Молодая избранница 89-летнего Ивана Краско объявила о беременности
"Ждем семерню!": супруга Николаева сообщила неожиданную весть
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
Шоу-бизнес

Как Галкин и Пугачева делали детей

Юморист поделился подробностями
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: запас "Боржоми" на первое января

"Боржоми" запустил обратный отсчет до Нового года!
Шоу-бизнес

"Все ходуном ходило": Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток

Комик получил незабываемые впечатления

Шоу-бизнес

Бледанс томно прижалась к груди жены Запашного

Телеведущая удивила публику странным поведением

Гороскоп

Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
Заботливый Овечкин играет с подросшим сыном (видео)
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)

Регионы

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru