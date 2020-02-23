"Бывает так": Лещенко оправдался за чудовищную матерщину

По мнению Лещенко, мат уместен только в том случае, если он по делу. Иначе это грязь и только.
"Вот проект "Музыкалити", который с Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, ругаются матом. Если это по делу – и я могу сказать. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то матерное слово. Бывает так", – цитирует артиста телеканал "360".
Стоит отметить, что ранее Лев Лещенко выругался на шоу Максима Галкина на "Ютуб". Певец думал, что его мат вырежут на стадии монтажа, но программа была опубликована без купюр.
Напомним, что участник и продюсер группы "Ласковый май" назвал предательством слова Льва Лещенко на ток-шоу, где тот окрестил Андрея Разина администратором, который выдает себя за певца. "Стыдно, просто стыдно слушать от Вас, профессионального человека. Я понимаю, что Вас жаба душит, что Разин обошел по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к Вам ничего плохого не имел... Вы просто стали заодно с такими как Лера, как Басков. Сели просто за один стол с проститутками и превратились сами в проститутку", – цитирует продюсера СМИ.
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