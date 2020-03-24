"Дочь земли": наследница Успенской решилась на смену имени

Татьяна Плаксина, которая регулярно ругается со своей знаменитой матерью, живет в Америке. Там она занимается творчеством: пишет картины и музыку. Свои работы она публикует под псевдонимом Пача Тати, что означает "Дочь земли".
Прозвище Татьяне дал шаман. К этому имени привыкли и друзья девушки, они часто к ней так обращаются. Теперь же к Плаксиной пришла идея зарегистрировать псевдоним официально, записать его в паспорт, пишет StarHit.
Кстати, дочь Успенской не признает ни одну религию. У девушки есть свое мировоззрение. В ее понимании, Бог – это любовь и бесконечность, а религия является лишь продуктом общества. Чтобы почувствовать Всевышнего, нужно выходить в лес, услышать тишину, считает Плаксина.
Иногда Татьяна устраивает прямые эфиры в "Инстаграм" и общается со своей аудиторией. В одной из трансляций она поделилась мнением о пандемии коронавируса. Девушка заявила, что люди – это тоже болезнь. Мол, человечество погрязло в бессмысленном потреблении и ничего не понимает в жизни. Эпидемия дана именно для того, чтобы "прекратились пиры". Не страшен вирус лишь тем, кто уже познал страдания.
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