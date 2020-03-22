"Ничего не случилось, не считая коронавируса": дочь Нины Руслановой о состоянии матери

Сообщалось, что Нина Русланова вызвала скорую помощь после того, как почувствовала боли в сердце. Приехавшие к ней врачи решили отправить артистку в одну из московских больниц.
В воскресенье дочь Руслановой – Олеся – опровергла эту информацию. Она заявила, что никакой госпитализации не было, а единственная проблема в семье – это эпидемия коронавируса, которая добралась и до России.
"У нас все нормально, ничего не случилось, не считая коронавируса, который влез в жизнь каждого человека", – сообщила женщина в интервью РИА "Новости".
Она не уточнила, каким образом вирус затронул актрису и ее семью, но отметила, что на состояние здоровья Нины Руслановой повлияли ее возраст и обстановка в России. Олеся заверила, что здоровье артисты находится в полном порядке.
Сейчас Нине Руслановой 74 года. Она запомнилась российским зрителям по ролям в таких известных фильмах как "Афоня", "Тени исчезают в полдень" и "Кин-дза-дза!".
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