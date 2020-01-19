Проблемы с сердцем: актрису Русланову доставили в больницу

Артистка пожаловалась на проблемы с сердцем. Медики диагностировали у нее пароксизм предсердий и доставили в больницу. Сейчас Нина Русланова находится под наблюдением врачей, передает телеграм-канал Mash.
Ранее, 16 января, некоторые СМИ сообщили о том, что звезда фильма "Собачье сердце" почувствовала себя плохо дома в Москве и вызвала врачей. Прибывшие медики оказали артистке помощь на месте.
Позднее дочь Нины Руслановой опровергла эти данные. По словам Олеси, с ее матерью все в порядке. "Она не болеет... Мама даже не в Москве, она отдыхает на даче. Откуда взялась эта информация, я понятия не имею", – рассказала женщина в беседе с "Комсомольской правдой".
Напомним, Нина Русланова окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина в 1969 году. Она сыграла более 150 ролей в кино. Наиболее известные работы – картины "Собачье сердце", "Тени исчезают в полдень", "Афоня" и "Кин-дза-дза".
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