Навку перекосило рядом с открывшей рот Кудрявцевой

Татьяна Навка отметилась на дне рождения сестры Игоря Крутого. Прославленная спортсменка предстала в необычном виде.

Татьяна Навка – признанная звезда любой вечеринки. Неизменно стильная, стройная, раскрепощенная и привлекательная фигуристка привлекает всеобщее внимание, но пользуется этим разумно: не тянет одеяло на себя в больших компаниях. Например, спортсменка хорошо отдохнула на дне рождения младшей сестры композитора и музыкального продюсера Игоря Крутого.

К слову, на вечеринке Аллы отметились многие отечественные знаменитости, кто не испугался коронавируса и вышел из дома. Именинницу развлекали Александр Серов, Олег Газманов, Александр Ревва, Николай Басков и многие другие. В Сети можно найти в изобилии фото и видео с грандиозного торжества.

Татьяна Навка обнародовала забавный кадр. На нем фигуристка скривила мордочку, когда снималась на телефон приятельницы, певицы Жасмин. Третьей в компании оказалась популярная телеведущая Лера Кудрявцева. Она тоже решила подшутить и раскрыла широко рот. "У каждого есть друг, который испортит фото", – с юмором подписала обнародованный кадр Татьяна Навка.

"Тот случай, когда позировать для селфи умеешь ты одна! Учимся, девочки, учимся!" – подначила подружек фигуристка. Интересно, что в комментариях к фото, которое опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" спортсменка, отметилась и Жасмин. Она призналась, что не осмелилась выложить такое фото. "Просто огонь", – написала певица. "Я же чемпионка", – без ложной скромности ответила ей Татьяна Навка. А вот Лера Кудрявцева пока не отреагировала на публикацию.