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Канделаки на взводе из-за отмены "Евровидения"

Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тина Канделаки высказалась по поводу отмены "Евровидения" в этом году. Телеведущая выразила недоумение. 
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65-ый конкурс песни "Евровидения" можно было провести и в период карантина, уверена Тина Канделаки. Журналистка не предлагает проводить мероприятие лишь среди участников и работников сцены. Но она считает, что можно было бы оставить телевизионную составляющую конкурса: прислать членам жюри заявки на оценку, а также устроить привычное голосование среди жителей Европы.

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Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Также Канделаки высказалась по поводу песни UNO от группы Little Big. По ее мнению, коллектив смог бы одержать победу, потому что композиция приобрела большую популярность. Челлендж от группы в TikTok стал очень популярным.

В то же время продюсер Иосиф Пригожин, напротив, не видит в отмене конкурса ничего страшного. Мол, главное – это здоровье. Однако супруг певицы Валерии выразил сожаление на счет того, что Little Big не поедут в этом году в Нидерланды. "Шанс на победу в этом году был как никогда велик", – отметил Пригожин.

Напомним, "Евровидение-2020" должно было состояться 12, 14 и 16 мая в Роттердаме. Все участники представили свои заявки, однако из-за пандемии коронавируса от проведения масштабного мероприятия решили отказаться. Конкурс состоится там же в 2021 году.

Автор: 18 марта 2020, 18:29

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