Организаторы "Евровидения" сделали заявление об отмене конкурса из-за коронавируса

Индустрия развлечений сильно страдает от вируса, захватившего мир. Уже сейчас отменены десятки концертов, отложены кинопремьеры, спортивные мероприятия, а в СМИ появляются сообщения о новых заболевших. Паника может помешать и проведению популярного музыкального конкурса, намеченного на май.
Как заявили представители мероприятия в официальных соцсетях, все понимают, что люди с нетерпением ждут точных данных. Поэтому организаторы стараются ускорить процесс принятия окончательного решения.
"Из-за постоянно меняющейся ситуации с коронавирусом и большим количеством людей, с которыми стоит проконсультироваться, нужно учесть все детали. Пожалуйста, потерпите еще. Мы надеемся получить больше информации в ближайшее время", – написано в официальном инстаграм-аккаунте.
Напомним, от России на конкурс должна отправиться группа Little Big с песней Uno. Официальный клип на композицию эпатажного коллектива произвел фурор, набрав за несколько дней почти 30 миллионов просмотров на "Ютуб".
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Путанила
одиночество