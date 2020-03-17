Все серьезно? Брэда Питта вновь застукали с молодухой

56-летнего Брэда Питта сняли на прогулке с 30-летней артисткой в Лос-Анджелесе. Они мило и непринужденно болтали, выбирая гамбургеры в закусочной.
Для появления на публике Брэд Питт выбрал голубые джинсы и песочного цвета толстовку. Его подружка была одета более замысловато. Она облачилась в розовую кофту, светлую юбку и ботинки в сочетании с зелеными носками. На свидании они весело смеялись, всем своим видом показывая, что им вместе комфортно, сообщает портал TMZ.com.
Примечательно, что это уже не первый раз, когда Брэда Питта видят вместе с Алией Шокат. Так, пару недель назад парочку заметили на концерте музыканта Thundercat. Многие считают, что у актеров завязался роман, но окружение звезды Голливуда это отрицает.
Знакомые Брэда Питта заявили, что завидный холостяк и артистка просто друзья. По словам приятелей актера, с тех пор, как он расстался с Анджелиной Джоли, он ни с кем не встречался. Примечательно, что Алия не скрывает своей бисексуальности.
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