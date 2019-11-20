У бросившего Джоли Питта появилась новая пассия

Так появилась информация, что Брэд Питт уже не тоскует по бывшей возлюбленной. Ему приписывают роман с молодой актрисой – 30-летний Алией Шокат. Новоиспеченную пару уже не раз замечали на различных мероприятиях, а также во время совместного ужина в ресторане. Сам Питт, пока, не дает каких-либо комментариев на этот счет.
Что касается Анджелины Джоли, то она же не торопится вступать в отношения после громкого разрыва с экс-супругом. По всей видимости, актриса еще не до конца оправилась от развода, к тому же, ей предстоит решить еще много вопросов, касательно опеки над детьми.
Ранее, как сообщает "Экспресс газета" появлялась информация, что голливудским артистам удалось прийти к некому соглашению. Они даже вернули нормальные отношения друг с другом ради детей, однако, как выяснилось, Анджелина все еще хранит обиду на Брэда, из-за чего бывшим супругам не удалось окончательно помириться.
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