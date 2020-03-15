"Держись, дорогая!": Вайкуле срочно отправилась в лес на холод из-за своих малышей

Вайкуле обнародовала в своем "Инстаграм" видео, на котором запечатлена прогулка артистки с собаками по заснеженному лесу. Подписчики певицы были удивлены тем, что в Юрмале такая же погода, как и в Москве.
Коллеги по цеху проявили сочувствие в связи с тем, что Вайкуле приходится выходить на улицу и гулять под падающим снегом. "Держись, дорогая!" —прокомментировала публикацию телеведущая Татьяна Лазарева.
Стоит отметить, что Вайкуле совсем недавно провела блистательный концерт в Московском Кремле. Российская публика встретила артистку с теплотой, чего не скажешь о нынешней погоде.
Напомним, ранее Лайма Вайкуле выложила в соцсетях снимок, на котором она очень похожа на певицу Аллу Пугачеву. Строгие брюки, жакет, а также очки создали образ, который в свое время эксплуатировала Примадонна.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Как давно вы на форуме?
Здесь есть овны?
Ничего не подарил на 8 марта