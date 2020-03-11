"Прелесть": Татьяна Навка восхитила народ идеальной растяжкой

В своем инстаграм-аккаунте 44-летняя Татьяна Навка опубликовала фото с тренировки. Она не стала делать шпагат, как многие знаменитости, а встала в замысловатую позу йоги.
Фигуристка призналась, что это ее любимая растяжка. Она отметила, что скоро лето, и поэтому пора возвращаться к активным занятиям спортом, чтобы привести себя в форму.
Звезда выразила надежду, что настрой фолловеров такой же, как и у нее – уверенный, бодрый и постоянный, передает Teleprogramma.pro. Подписчики пришли в восторг от дисциплинированности и железной силы воли Татьяны Навки. Они отметили, что в свои годы спортсменка прекрасно выглядит. "Прелесть!" – высказался один из поклонников.
Напомним, в феврале Татьяна Навка уже хвасталась завидной растяжкой на снегу. Фигуристка показала, как отдыхает от выступлений на горнолыжном курорте. Россияне сошлись во мнении, что фигуристка может дать фору Анастасии Волочковой с ее коронным шпагатом.
Как писали "Дни.ру", в январе Татьяна Навка поделилась в "Инстаграм" фото с маленькой дочерью Надей на Мальдивах. Некоторые раскритиковали ее за то, что звезда якобы "работает напоказ", хвастаясь обеспеченной жизнью.
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