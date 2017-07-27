Навка утерла нос Волочковой

Татьяна Навка опубликовала свежую фотографию. Легендарная фигуристка продемонстрировала такую растяжку, что утерла нос балерине Анастасии Волочковой, заявили ее поклонники.

Татьяна Навка усиленно готовится к новому ледовому шоу. Прославленная спортсменка сменит амплуа горячей испанки Кармен на прямо противоположный образ – пушкинской Людмилы. Фигуристка много тренируется, причем эти часы идут Татьяне только на пользу.

Результатом спортсменка поделилась с многочисленными подписчиками своего аккаунта в Instagram. Туда Навка выложила фотографию, на которой продемонстрировала шикарную растяжку. "А тем временем готовлюсь к " Руслан и Людмиле" 🤸🏼‍♂️🤸🏻‍♀️⛸😂😂😂 Спасибо @van_den1 за то, что не даешь мне расслабиться 💪🏽 " – подписала публикацию фигуристка.

Поклонники пришли в восторг от способностей Навки, а некоторые пользователи сети и вовсе сравнили ее со скандально известной балериной Анастасией Волочковой, которая демонстрирует шпагат везде где только получается. Причем настроения фанатов явно на стороне Татьяны.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Июл 27 2017 в 3:07 PDT

"Волочкова нервно курит в сторонке...😅", "Ну какая же Вы ,красавица!", "Восхищаюсь талантливыми людьми☺!!!!!", Хороша🌙", "Вот это растяжка!!!", "Пример всем 👍👍👍", "Просто супер, неожиданно прям", "Отбираете хлеб у Волочковой!!!😁😁😁", "Супер! Какая отличная растяжка!!!! Таня, Вы молодец 👏", "Красиво очень!!! Почему @volochkova_art так хвастается своим шпагатом? Это доступно каждому более или менее нормальному спортсмену, гимнастке и даже многим любителям 🤔" – выразили свой восторг фанаты.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 12 2017 в 12:08 PDT

Ранее Татьяна Навка отличилась на красной дорожке Международного Московского кинофестиваля. Всемирно известная спортсменка продемонстрировала роскошное декольте в лаконичном черно-белом платье в пол, изюминкой которого было не только внушительное декольте, но и красный тонкий пояс.