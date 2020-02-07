Обнародованы строки из дневника родителей Юлии Началовой

Недавно стало известно о том, что родители Юлии Началовой написали книгу-дневник, которую посвятили памяти дочери. В ней описывается вся ее жизнь от рождения до трагической смерти.

Отец и мать певицы – Виктор и Таисия – вылили на страницы всю свою боль. В какой-то степени этот дневник стал дня них настоящей отдушиной.

"Невозможно даже предположить, что судьба неожиданно, в один миг свяжет воедино два слова – ВЕСНА и СМЕРТЬ. Ум противится этому абсурдному сочетанию: слова не только совершенно не совместимы по своему значению – они в полной мере противоречат друг другу. Антонимы. В контексте любой жизни. Что делать? Как забыться? Как жить дальше? Эти вопросы сверлят мозг. И нет на них ответа. Но ответ надо искать… Решение должно прийти. Рано или поздно. Решение – как, каким способом оживить мертвую душу. Не на небе – на земле", – написано в книге.

В первой главе отец исполнительницы признался, что ждал сына. Но увидев появившуюся на свет Юлю, был вне себя от счастья. В следующей главе мать Началовой поделилась воспоминаниями дня, когда на свет появилась любимая дочь.

Виктор и Таисия не забыли упомянуть о своих переживаниях в тот момент, когда Юлия рожала первенца. "В тот день каждая секунда непростых родов отзывалась громким боем в наших сердцах", – делятся родители Юлии.

В конце родители артистки поделились самыми страшными воспоминаниями – периоде, когда их дочь боролась за жизнь. Они рассказали, что происходило в последние дни жизни их драгоценной наследницы. "Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила, Юля?" – спрашивает убитый горем отец звезды.