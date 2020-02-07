"Они выбрали меня в плохиши": Панин назвал виновных в своем побеге из России

Алексей Панин в одном из последних интервью признался, что собирается покинуть страну. В программе "Голая правда" мужчина рассказал причины, которые побудили его к кардинальным переменам.

Актер поделился, чем его не устраивает жизнь в России. Ведущая уточнила, что эпатажная звезда планирует побег из страны, потому что не выдерживает нападок в свой адрес, так как журналисты выбрали актера в "плохиши" и активно обсуждают каждое его действие. Алексей Панин согласился, что в целом дал на это все основания.

Также артист заявил, что дело все-таки не в обсуждениях в прессе. "Эта страна, это общество, это все – они не терпят людей, которые не такие, как они. Я сейчас говорю не только про секс, а вообще, что у нас все не должны выделяться", – пояснил мужчина. На это Лена Ленина заметила, что артист хочет обратить на себя внимание плохим способом, а знаменитость пустилась в пространные рассуждения на тему того, что есть плохое и хорошее.

После этого Панин уточнил, что бежит из страны из-за климата. "Да, мне не нравится Россия, я не буду говорить ни про президента, ни про правительство, ни про народ, но я люблю море и не люблю грязь", – высказал свою точку зрения Алексей.

Напомним, ранее артист обвинил россиян в отсталости и назвал их "закомплексованными, злыми, ущербными людьми".