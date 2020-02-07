"Аномальный": Панин раскрыл размер своего полового органа

Алексей Панин в одном из недавних интервью подробно обсудил тему своего сексуального опыта. Он раскрыл некоторые интимные подробности о своем теле.

Артист пришел в программу "Голая правда" Лены Лениной. В процессе беседы ведущая решила задать провокационный вопрос, на который, по ее мнению, хотят знать ответ многие женщины, и она в том числе.

"Одна газета как-то разместила на обложке твое достоинство в какую-то очень внушающую благоговение женщин величину. Насколько твоя гордость велика, как ее малевала та обложка?" – смущенно уточнила интервьюер. Алексей Панин сразу предложил показать объект обсуждения и Лена Ленина даже согласилась, однако демонстрация так и не состоялась. "У тебя выше среднего? Аномальный размер?" – любопытствовала женщина. "У меня 22-23 сантиметра", – в итоге озвучил свои габариты Алексей и сразу уточнил, что видел больше.

Также артист отметил, что не считает голое тело и секс постыдными. По его мнению, все, что происходит между взрослыми людьми по взаимному согласию, допустимо. "Извращения – это педофилия, секс с мертвыми, даже, наверное, зоофилия. Все остальное – прекрасно", – считает артист. Однако Алексей Панин противоречит сам себе, ведь ранее звезда заявляла, что "не осуждает секс с животными". Насколько известно, братья наши меньшие не могут дать согласия на манипуляции, о которых говорит актер. Возможно, ему стоит более детально обдумать свою позицию на этот счет.