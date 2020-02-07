"Закомплексованные, злые, ущербные люди": Панин плюнул в россиян

Алексей Панин принял участие в шоу Лены Лениной, которое она ведет на "Ютуб". Мужчина рассказал, кем он считает россиян, которые не приемлют некоторые сексуальные практики.

В откровенном интервью с обладательницей замысловатых причесок актер позволил себе некоторые вольности. Разговор зашел о том, как его видео эротического содержания попали в Сеть. По мнению Алексея Панина, его подставили недоброжелатели. Артист уверил, что откровенные кадры он пересылал исключительно тем, кто "в теме".

Лена Ленина испуганно заявила, что опасается подобной ситуации, поэтому никогда не соглашается на секс-видео. Алексей парировал, мол, если такой контент и всплывет в Сети, это неплохо. "Да радуйся, если появится. Пусть завидуют!" – оптимистично сказал артист. Лена заметила, что кадры подобного содержания вызывают сильный негатив со стороны общественности. "А ты на какое население равняешься? Равняешься на население России, которое остановилось в своем узком развитии? Где-то в XIV веке?" – возмутился Алексей Панин.

Также, по мнению артиста, у многих в мире имеется эротический контент домашнего производства: "А у большинства на планете таких видео миллионы, и люди снимают, даже если они не свингеры, даже если они не в теме БДСМ или еще что-нибудь. А обычные, простые люди".

Ленина спросила, почему все-таки большинство осуждает артиста за его практики.

"О нравственности говорить очень тяжело, потому что, к сожалению, – никого не хочу оскорбить, дураков везде хватает, – но Россия выпускает дураков в промышленном масштабе. К сожалению, 70% населения России – это закомплексованные, недалекие, злые, ущербные люди", – все-таки опустился до оскорбления Панин.

Напомним, ранее скандальный актер заявил, что не осуждает людей за секс с животными.