Актер из "Полицейского с Рублевки" Петров заявил о полной перезагрузке

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров провел незабываемый отпуск. Компанию актеру составила возлюбленная и коллега по цеху Стася Милославская.

Парочка отдыхала в Таиланде. По словам Александра Петрова, первые несколько дней на курорте он мысленно возвращался к делам, оставшимся в Москве, однако потом сумел расслабиться.

"Я уже был в Таиланде, а вот на островах Самуи и Пханган — впервые. Поразила атмосфера, насколько там все свободно! Мне удалось невозможное – перезагрузиться полностью. Я ни о чем не думал! Стало все равно, в чем пойти, в каких шортах, какую футболку надеть, и так далее. Я перестал заморачиваться вообще, это был настоящий отдых", – рассказала звезда сериала "Полицейский с Рублевки".

Петров признался, что его эмоциональное состояние нормализовалось. Спокойствие Александру дарит избранница Стася Милославская.

"Я благодарен за это одному конкретному человеку. Думаю, мы оба понимаем, о ком идет речь", – цитирует артиста 7 Дней.ru со ссылкой на Hello!

Напомним, Александр Петров и Стася Милославская познакомились на съемках картины "Стрельцов". Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" играла там главную роль. Стася сразу приглянулась Александру, однако о романе не могло быть и речи, ведь артист на тот момент был несвободен. Завершив отношения с Ириной Старшенбаум, актер позвал на свидание новую знакомую.