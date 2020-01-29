"Главное, чтобы не было перевеса": актер сериала "Полицейский с Рублевки" о новом главе Минкульта

Звезда российских сериалов Ростислав Гулбис надеется, что новый министр культуры Ольга Любимова будет объективна и справедлива в принятии решений. Актер многосерийной комедии "Полицейский с Рублевки" сказал об этом в интервью "Дни.ру".

прочитано 82 раза