"Главное, чтобы не было перевеса": актер сериала "Полицейский с Рублевки" о новом главе Минкульта

Ростислав Гулбис опасается, что у Ольги Любимовой за время работы на должности главы департамента кинематографа Минкульта сформировались привычка неравнодушно относиться ко всему, что связано с российскими фильмами. Артист же ратует за то, чтобы всем сферам, имеющим отношение к ведомству, уделялось достаточно внимания.
"Я лично с Минкультом никогда не сталкивался. Я не знаю, как у них там все работает… Самое главное, чтобы не было перевеса в культуре. То есть, если она, например, за кино отвечала, чтобы не выносилось кино на первый план, чтобы все было ровно", – сказал Гулбис в ходе интервью.
Напомним, Ростислав Гулбис – актер театра и кино. Он известен ролями в сериалах "Чернобыль. Зона отчуждения", "Полицейский с Рублевки" и других.
Добавим, что Ростислав Гулбис сыграл в картине "Кома", премьера которой намечена на 30 января. Режисер фильма Никита Аргунов. По сюжету ленты главный герой попадает в аварию. После полученных травм он впадает в кому. Персонаж оказывается в параллельном мире, который очень похож на реальный, но таит множество опасностей.
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