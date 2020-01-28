"Своеобразные люди, немножечко туповатые": звезда "Полицейского с Рублевки" о пробах и выходе нового сезона

На старте съемок сериала "Полицейский с Рублевки" актер Ростислав Гулбис даже не подозревал, что роль умного и интеллигентного Олега Елисеева добавит ему популярности. В откровенном интервью "Дни.ру" артист рассказал, как попал в штат актеров нашумевшего ситкома.

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