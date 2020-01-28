"Своеобразные люди, немножечко туповатые": звезда "Полицейского с Рублевки" о пробах и выходе нового сезона

До появления в многосерийной картине "Полицейский с Рублевки" Гулбис работал в сериале "Чернобыль. Зона отчуждения". На съемках фантастической теленовеллы Ростислав познакомился с режиссером и сценаристом Ильей Куликовым.
Позже, когда Куликов решил экранизировать историю об обаятельном полицейском и его коллегах, он вспомнил о Гулбисе. Ростислава позвали на пробы.
"Я попробовался. Мне толком ничего не сказали. Сказали, что пилот, есть главный герой и его друзья опера – своеобразные люди, немножечко туповатые. Непонятно, получится, не получится", – вспомнил Ростислав в ходе интервью.
После кастинга Гулбис вообще забыл про сериал. "Через две недели мне позвонили. Сказали, что утвердили. А я тогда вообще не занимался актерством. Из театра ушел, потому что денежно не устраивало. Я занимался продюсированием", – отметила знаменитость.
По словам Ростислава, когда он и его коллеги увидели рейтинг первого сезона сериала "Полицейский с Рублевки", "все дружно обалдели". Гулбис считает, что второй сезон ситкома можно смело назвать "народным".
Ранее руководство телеканала ТНТ объявляло, что пятый сезон "Полицейского с Рублевки" увидит свет в октябре 2019-го, однако долгожданной премьеры так и не произошло. Будет ли продолжение полюбившейся многим многосерийной комедии, пока не известно.
"Я, к сожалению, не знаю. Если бы я знал, то я бы это все уже постил", – сказал Ростислав Гулбис "Дни.ру" о новых эпизодах картины.
Добавим, что 30 января на экраны выходит российский фантастический боевик режиссера Никиты Аргунова "Кома". Одну из главных ролей в картине исполнил актер Ростислав Гулбис.
Фильм "Кома" повествует о молодом архитекторе, попавшем в аварию, пребывающем в коме. Кома – это отдельный мир, похожий на реальный, но со своими законами. В этом мире главный герой обнаруживают и других людей, в таком же состоянии. Они влюбляются, борются друг с другом и с опасными существами мира комы, выживают и пытаются отыскать таинственный остров спасения.
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