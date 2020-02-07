Анна Семенович обратилась за помощью к поклонникам после операции

Анна Семенович еще не до конца оправилась после хирургического вмешательства. Тем не менее, сейчас актриса крайне обеспокоена другим вопросом.

Артистка заявила, что до ее дня рождения осталось меньше месяца. 1 марта светской львице исполнится 40 лет. Семенович до сих пор так и не определилась, как отметить свой юбилей.

"Собирать огромную тусовку из 100 человек совсем не хочется, это получится праздник для гостей, а не для меня . Каждому нужно будет уделить время, всех развлекать и веселить. Для меня это рабочие будни! Я хотела улететь на свой день рождения. Но у меня появился концерт, и 1-го марта я в обед вернусь в Москву! У кого есть идея, как отметить мой день рождения? Посоветуйте!", – обратилась Анна за помощью к подписчикам.

Напомним, недавно Семенович рассказала, что перенесла сложную операцию на ноге. По ее словам, она до сих пор не может придти в себя после хирургического вмешательства, так как у звезды очень сильно болит палец. Кроме того, Семенович переживает из-за того, что не может вернуться в рабочий график после отпуска, который ей пришлось взять на период реабилитации.