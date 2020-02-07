"Зазвездился": напавшего на артиста Лазарева поставили на место

По словам общественника, ситуация глубоко шокировала его. Подробностями скандала со специалистом поделился заслуженный артист РФ, певец Ян Осин, который находился в жюри шоу. Но конфликтная ситуация вынудила его покинуть проект.
"Хорошо, пускай Лазарев поклонник англоязычной музыки, но зачем свое мнение навязывать людям? Во-первых, Осиашвили уже в почтенном возрасте. Во-вторых, он автор прекрасных песен "Дорогие мои старики" и "Мамины глаза". В-третьих, я не думаю, что Сергей Лазарев имел право повышать голос на Симона Осиашвили, а тем более говорить ему о том, что он бы его убрал из большого жюри. По правилам шоу он никакого права на это не имеет. Лазарев, конечно, классно работает на концертах и Россию достойно представил на "Евровидении" год назад, но есть ощущение, что он после этого немного зазвездился. Сначала скандал со Светланой Лободой, теперь с Осиашвили. А что Лазарев имеет против песен на русском языке? Он действительно считает, что это синоним устаревшего, архаичного? Мы что теперь все должны вечно раболепствовать при звуках англоязычной музыки? Мы живем не в Великобритании и не в США, и зеленый свет, в первую очередь, нужно давать российскому продукту, чтобы потомки не считали, что в истории отечественной музыки, кроме Рахманинова и Чайковского больше ничего глобального не происходило. Да и на Евровидение нужно ехать с песней на русском языке, иначе там нечего делать вообще" – высказался Манукян.
Напомним, Лазарев взбунтовался из-за того, что спевшая на английском языке девушка не набрала нужное количество баллов. Так как большинство членов жюри, в том числе Осиашвили, являются приверженцами русскоязычных хитов. Тогда взбесившийся Сергей обратился к Симону и сказал, что убрал бы его из жюри, если бы имел на это право.
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