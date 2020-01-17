Официальное заявление отказавшегося от всех Сергея Лазарева

С начала 2020 года Сергей Лазарев радикально поменял свою линию поведения, чем очень удивил не только фанатов, но и коллег по отечественному шоу-бизнесу. Теперь же исполнитель решил объяснить, с чем связаны такие перемены.

С 1 января Сергей Лазарев резко сменил политику своего аккаунта в социальной сети "Инстаграм". Для начала популярный исполнитель от всех отписался, а потом и вовсе запретил комментировать свои публикации. Можно только представить, как удивились его многочисленные поклонники и коллеги.

Сейчас же исполнитель решил объяснить мотивы своего поведения. Как оказалось, "Инстаграм" стал отнимать у Сергея Лазарева слишком много времени. "Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни", – признался певец.

Однако он сразу оговорился, что продолжает любить и уважать своих коллег. Но из-за огромного количества подписок и внимания к их жизни Сергею стало казаться, что он живет не своей жизнью, а их. "Я знал чем они позавтракали, во что оделись, куда пошли, с кем пели, пили, ели и тд и я спросил себя "А зачем мне вся эта информация?", которая к тому же сыпалась почти каждую минуту (все мы знаем, как машинально рука тянется смахнуть экран, чтобы обновить ленту) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал исполнитель.

В итоге, доведенный артист сделал радикальный шаг. "Поэтому я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя, свои мысли, желания и дела... (коллег и друзей прошу не обижаться, я всех ❤️)" – обратился к прочим артистам Сергей Лазарев.

Что касается комментариев. которые теперь невозможно оставить под свежими публикациями артиста, то все очень просто. "Инстаграм – это моя страница, мой мир, мое пространство, здесь я хозяин. Я хоть и делюсь своей жизнью, в силу публичности своей персоны и потому что есть люди, которым это интересно, но я не спрашиваю совета и не ищу одобрения... а многие почему-то считают иначе", – пожаловался исполнитель.

Сергей Лазарев отметил, что, публикуя новые материалы, впускает в свое пространство множество совершенно незнакомых людей. И если одни радуются за него и желают добра, то другие "приходят "гадить" и "паразитировать". "Я честно дико не люблю, когда незнакомые мне люди начинают мне что-то советовать в жизни, в музыке, в поведении, в воспитании детей..." – признался певец.

Также артист отметил, что решился на перемены еще из-за "лайков", которые возвели в культ. "Мы живем для "одобрения другими? Это бред. Я не хочу ничьего одобрения! Я хочу просто жить своей жизнью, заниматься своей любимой профессией", – завершил свое заявление Сергей Лазарев.