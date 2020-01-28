Сергей Лазарев решился на крайние меры

Накануне исполнитель стал гостем программы "Однажды…" на НТВ. Музыкант объяснил, чем был спровоцирован его диджитал-детокс.
По словам певца, его ужасно раздражали злопыхатели, которые лезли в его жизнь или высказывали критику. Лазарев уверен, что не стоит кричать о своем счастье. Поэтому он не хочет делиться им и выставлять напоказ, чтобы не давать хейтерам лишний повод для обсуждений.
"Счастье любит тишину. Я не хочу, чтобы кто-то в это вникал, мешал этому. Жизнь одна, ее надо жить честно, для себя и близких", – заявил Сергей.
Кроме того, Лазарев отметил, что когда он сам ежедневно смотрит на снимки других людей, у него появляется чувство, будто он живет не своей жизнью. Причем большинство информации, выкладываемой в соцсети, певец считает лживой. Это и сподвигло исполнителя решиться на крайние меры и отказаться от инстаграма.
"Все, что вы видите по телевизору или в соцсетях о нас – это 10% нашей жизни. Хотя нет, гораздо меньше", – подчеркнул артист.
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