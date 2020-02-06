Дочь рассекретила возлюбленного Шишковой

На кадрах, которые появились на личной странице бывшей пассии Тимати, Алиса рассказала о влюбленности 27-летней девушки. Пятилетняя наследница записала небольшое разоблачение.
"Привет, мам! Я, похоже, кое-что нашла секретное, что ты от меня все время прячешь. Твой любимый мальчик", – обратилась к знаменитости малышка. "Влюбилась, влюбилась! Это правда", – закончила речь дочь российского рэпера.
На камеру девочка показала фигурку мальчика. вырезанную из фотографии. Алена Шишкова написала в посте, что этот парень – ее школьный друг. Поклонники в комментариях отметили, как выросла Алиса. "Какая она большая", "Какая прелесть! Дочка чудо!", "Хитрая, ничего не спрячешь".
А некоторые посоветовали модели устроить свою судьбу. "Найди этого красавца и выйди замуж!" – написал один из фолловеров.
Ранее стало известно, что у Алены возникли проблемы в личной жизни после разрыва с Тимати. Модель до сих пор не была замечена в серьезных отношениях, хотя с момента разрыва с рэпером прошел уже не один год.
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