По стопам Джоли: Фокс нарядила сына в вечернее платье

В основном наследники голливудского секс-символа предпочитают надевать платья. Папарацци не раз фотографировали мальчиков в женских нарядах.
У Меган трое детей от брака с коллегой по киноцеху Брайаном Грином. Актриса воспитывает семилетнего Ноа, пятилетнего Боди и трехлетнего Джорни. 33-летняя звезда в интервью отмечает, что появление детей сильно изменило ее взгляды на жизнь. Например, она абсолютно спокойно относится к желанию мальчиков наряжаться в сарафаны и юбки.
В последний раз старшего сына Меган Фокс заметили в образе принцессы Эльзы из "Холодного сердца", сообщает РЕН ТВ. Фотографы засняли Ноа на парковке вместе с отцом. Папа помогал мальчику натянуть голубое вечернее платье главной героини детского мультфильма.
Как признается актриса, ее ребенка часто дразнят другие дети. Однако Меган старается научить детей не судить о людях по одежде. Поэтому, несмотря на травлю в школе, первенец актрисы не отказывается от "девчачьих" нарядов, заручившись поддержкой звездной мамы.
Ранее стало известно, что 13-летняя дочь Анджелины Джоли решилась на смену имени с Шайло на Джон.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Секс
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Жена должна подчиняться
Ураааа! Это сладкое слово свобода?