"Это ужасно": Самбурская заявила о романе с двумя мужчинами

Недавно светская львица решилась ответить на некоторые вопросы фолловеров в своем микроблоге. Конечно, большинство из них касались ее опыта на любовном фронте. В результате всплыли неожиданные подробности, которые шокировали пользователей Сети.
Как оказалось, было время, когда Настасья влюбилась сразу в двоих мужчин одновременно. По словам Самбурской, тот период жизни дался ей очень тяжело.
"Это катастрофически ужасно. Совесть мучает страшно. Вариант один – бросить обоих. Но если вас все устраивает, оставьте все как есть. Выбор только за вами. Как правило, если с одним хорошо, второй точно не появляется", – поделилась актриса.
Также артистка призналась, что не смогла бы связать свою жизнь с военнослужащим или полицейским. Прежде всего, по мнению Настасьи, женщина не должна зарабатывать больше своего избранника. Кроме того, по ее словам, представителям этих профессий подходят женщины определенного типа.
"Я сама – та еще вояка. Надо понимать, что военному нужна тихая и спокойная жена. Которая будет везде за ним следовать и полностью заведовать хозяйством. Как вы себе представляете, что я бросаю все и иду варить борщ?" – недоумевает Самбурская.
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