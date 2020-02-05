"Как-то по-мужицки": Самбурская в нелепом образе вызвала недоумение

Звезда сериала "Универ" предстала перед поклонниками в необычном виде. На черно-белом кадре девушка позирует в мужском костюме с бабочкой. Волосы она зачесала назад, на лицо упали несколько тонких мокрых прядей.
"Дьяволица! Анастасия, Вам повезло родиться не во время инквизиции, сожгли бы!" – сделал комплимент нестандартному образу один из подписчиков.
Другие оставили под фото множество восторженных комментариев. "Крутая! Красивая! И сколько драйва!", "Попадаешь в сердце и остаешься там", "Ну как так? Любой образ вам подходит", "Это очень красиво. Очень", – написали они.
Однако нашлись и те, что раскритиковали имидж Настасьи Самбурской. "Ты слишком большого мнения о себе", "Куда волосы делись, мать?", "Про собаку сутулую писали уже?", "Хватит мужские образы на себе применять", "Как-то по-мужицки", – высказались недоброжелатели.
Ранее сообщалось, что звезда провела новогодние каникулы на островах в компании Леши Свика. "С бывшим Бузовой гладим слона. Завтра у нас свадьба. Он не звал", – иронизировала Самбурская.
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