Узнавший шокирующие детали прошлого Харатьян поделился новостью

В городе на Неве жили предки Харатьяна по материнской линии. В военно-морском архиве Петербурга Дмитрий узнал шокировавшие его данные: в городе в 1825 году родился его прапрадед Дмитрий Алексеевич Тизенко. Его сын Петр и внук Борис посвятили себя морскому делу. Интересно, что младший из Тизенко учился в той самой навигационной школе Петра I, выпускники которой получали звание гардемаринов.
"И так случилось, что мой герой Алеша Корсак окончил ту же школу", – отметил Харатьян.
Дмитрий добавил, что продолжение фильма о смелых офицерах, когда-то сделавшего его знаменитым, вот-вот увидит свет. Полюбившиеся народу персонажи вновь появятся на экранах.
"Гардемарины-4" – это продолжение истории про тех гардемаринов, которых мы любим и помним. Нельзя убивать персонажей, если их так полюбили зрители. Но, конечно, там есть история про молодых людей, их детей. Один из двух фильмов уже снят, он о мире. А второй – о войне – будет сниматься летом в Крыму. Он расскажет о второй русско-турецкой войне, в частности о Кинбурнском сражении. Это батальное полотно со сценами сражений на суше и на море", – отметил Харатьян.
Дмитрий подчеркнул, что новые "Гардемарины" – это не продолжение прежних картин, а абсолютно новая история. Общего у фильмов только режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей.
Ленту "Гардемарины-4" сняли два года назад. Все это время картина ждала своего часа. Она стала настоящим подарком к юбилею Дмитрия Харатьяна.
"В роли моего сына снимается Андрей Лаптев, выпускник Щепкинского училища. Дочку Ягужинской играет Ника Здорик. И между ними вспыхивают отношения. Интересно, что одного зовут Шурик, другую – Александра", – сказал Дмитрий Харатьян в интервью Spbdnevnik.ru.
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