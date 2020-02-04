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Шоу-бизнес

Узнавший шокирующие детали прошлого Харатьян поделился новостью

Дмитрий Харатьян. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист России Дмитрий Харатьян отметил 60-летие в Санкт-Петербурге. У звезды фильма "Гардемарины, вперед!" особое отношение к Северной столице.
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В городе на Неве жили предки Харатьяна по материнской линии. В военно-морском архиве Петербурга Дмитрий узнал шокировавшие его данные: в городе в 1825 году родился его прапрадед Дмитрий Алексеевич Тизенко. Его сын Петр и внук Борис посвятили себя морскому делу. Интересно, что младший из Тизенко учился в той самой навигационной школе Петра I, выпускники которой получали звание гардемаринов.

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Взял себя в руки: Дмитрий Харатьян резко помолодел

"И так случилось, что мой герой Алеша Корсак окончил ту же школу", – отметил Харатьян.

Дмитрий добавил, что продолжение фильма о смелых офицерах, когда-то сделавшего его знаменитым, вот-вот увидит свет. Полюбившиеся народу персонажи вновь появятся на экранах.

"Гардемарины-4" – это продолжение истории про тех гардемаринов, которых мы любим и помним. Нельзя убивать персонажей, если их так полюбили зрители. Но, конечно, там есть история про молодых людей, их детей. Один из двух фильмов уже снят, он о мире. А второй – о войне – будет сниматься летом в Крыму. Он расскажет о второй русско-турецкой войне, в частности о Кинбурнском сражении. Это батальное полотно со сценами сражений на суше и на море", – отметил Харатьян.

Дмитрий подчеркнул, что новые "Гардемарины" – это не продолжение прежних картин, а абсолютно новая история. Общего у фильмов только режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей.

Ленту "Гардемарины-4" сняли два года назад. Все это время картина ждала своего часа. Она стала настоящим подарком к юбилею Дмитрия Харатьяна.

"В роли моего сына снимается Андрей Лаптев, выпускник Щепкинского училища. Дочку Ягужинской играет Ника Здорик. И между ними вспыхивают отношения. Интересно, что одного зовут Шурик, другую – Александра", – сказал Дмитрий Харатьян в интервью Spbdnevnik.ru.

4 февраля 2020, 12:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Харатьян помог больным детям

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Умничка Харатьян! В свои 60 лет выглядит как мальчик! Талантливый актер, замечательно поет и очень скромно себя ведет! Здоровья и долгие лета!
1

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