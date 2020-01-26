Прошедшая через испытания жена Харатьяна: "Дима меня не отпускает"

Дмитрию Харатьяну очень повезло с женой. Супруга не бросила его в сложный момент, обеспечив крепкий тыл.

21 января звезде картины "Гардемарины, вперед!" исполнилось 60 лет. День рождения Дмитрий Харатьян праздновал в Санкт-Петербурге. Знаменитость устроила концерт "Дороги любви".

На мероприятии присутствовали близкие знаменитости – жена Марина и сын Иван. Харатьян в браке уже более 30 лет. Марина Майко часто сопровождает артиста в свете. Супруги ни на шаг друг от друга не отходят.

"Мы с Димой теперь даже не пазл, мы – монолит, настолько приросли друг к другу. Мы – одно целое, у нас манеры одинаковые и говорим похоже", – сказала Майко.

Дмитрий Харатьян и его избранница вместе прошли через множество испытаний. Какое-то время у звезды были серьезные проблемы с алкоголем.

"У нас много было тяжелых моментов. Но чтобы не происходило, мы все равно возвращаемся к истокам. Меня не отпускает этот человек", – отмечает супруга знаменитости.

Харатьян говорить о зависимости не любит. Вспоминать тот период, ему, судя по всему, неприятно. Борясь с пагубным пристрастием, Дмитрий испробовал множество методов. Долгое время его попытки вылечиться были безуспешными.

"Я сам остановился без каких-либо дополнительных стимулов. Просто однажды ответил на гамлетовский вопрос: быть или не быть, точнее, жить или не жить. И принял решение. Все, что касается любых пристрастий, разрушающих мои тело и душу, будь то алкоголь, наркотики или курение, теперь для меня табу", – сказал артист в программе "Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не знаю меры".

Марина Майко не скрывает, что в ее семье бывают конфликты. Трения, препятствия и трудности, по ее словам, – это нормально. Это значит, что люди, которые находятся рядом, друг другу не безразличны.