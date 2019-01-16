Красотка из "ВИА Гры" показала соблазнительную фигуру
В своем микроблоге в Instagram исполнительница опубликовала два снимка, на которых позирует в зеленом и оранжевом купальниках. В подписи к одной из фотографий звезда рассказала поклонникам, как научиться планировать время и достигать целей.
"Уверена, что все уже поставили цели на этот год и все распланировали. Если честно, у людей часто бывает такое, что некоторые циклы могут тянуться месяцами, хотя можно было сделать это за неделю", – отметила Татьяна Котова.
В следующем посте певица предложила подписчикам поучаствовать в конкурсе: снять ролик на ее новую песню "Мандарины". Победитель сможет провести отдых на Мальдивах. Солистка рассказала, чем можно заняться на островах: встретиться с морскими обитателями или провести ночь в необитаемой местности.
Однако пользователи не заметили ни списка полезных советов, ни объявления о конкурсе. Все внимание привлекла стройная фигура Татьяны Котовой. "Очень красивая девушка!", "Роскошная", "Танюша, Вы, как всегда, бесподобны", "Красивая фигура", "Богиня!", "Ты прекрасно выглядишь", "Классный купальник!", "Волосы просто шикарные!" – написали очарованные комментаторы.
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