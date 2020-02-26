"Вне контакта с родителями": сменившего пол певца принуждают пойти на крайние меры

В своем инстаграм-аккаунте трансгендерная женщина выложила новый пост и поделилась трудностями, с которыми столкнулась после откровенного признания. У нее появились проблемы в семье. Как оказалось, родные девушки оказывают давление и хотят, чтобы Скарлетт – так назвал себя Оскар после признания женщиной – отказалась от рода.
"Я считаю, что только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии – это мой отец (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Если он примет такое решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это", – пишет певица.
Как отмечает Скарлетт, шумиха вокруг ее личности застала врасплох, многие посчитали заявление продуманной рекламой. Однако, уверяет трансдевушка, на самом деле было лишь открытым письмом, которое ей захотелось опубликовать в день своего рождения. "Это не пиар акция – это моя жизнь. Я понимаю, что моим родителям сейчас непросто от всего этого ненужного внимания. Мой отец всегда был для меня хорошим отцом, и тут нет его упущения в воспитании", – приводит Life слова артистки.
Певица заявляет, что самоидентификация у нее появилась лет с трех. Скарлетт очень переживает из-за того, что отец страдает. "Я не могу не быть собой. Разве я несу кому-то зло, причиняю кому-то вред, пользуясь своим правом прожить жизнь так, как я этого хочу", – откровенничает трансженщина в тексте.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Меня тошнит от стариков...
Секс символы сегодня
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.