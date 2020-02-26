"Вне контакта с родителями": сменившего пол певца принуждают пойти на крайние меры

Популярный певец 2000-х Оскар недавно признал себя женщиной. Его каминг-аут произвел эффект разорвавшейся бомбы. Родственники были не готовы к такому.

В своем инстаграм-аккаунте трансгендерная женщина выложила новый пост и поделилась трудностями, с которыми столкнулась после откровенного признания. У нее появились проблемы в семье. Как оказалось, родные девушки оказывают давление и хотят, чтобы Скарлетт – так назвал себя Оскар после признания женщиной – отказалась от рода.

"Я считаю, что только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии – это мой отец (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Если он примет такое решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это", – пишет певица.

Как отмечает Скарлетт, шумиха вокруг ее личности застала врасплох, многие посчитали заявление продуманной рекламой. Однако, уверяет трансдевушка, на самом деле было лишь открытым письмом, которое ей захотелось опубликовать в день своего рождения. "Это не пиар акция – это моя жизнь. Я понимаю, что моим родителям сейчас непросто от всего этого ненужного внимания. Мой отец всегда был для меня хорошим отцом, и тут нет его упущения в воспитании", – приводит Life слова артистки.

Певица заявляет, что самоидентификация у нее появилась лет с трех. Скарлетт очень переживает из-за того, что отец страдает. "Я не могу не быть собой. Разве я несу кому-то зло, причиняю кому-то вред, пользуясь своим правом прожить жизнь так, как я этого хочу", – откровенничает трансженщина в тексте.