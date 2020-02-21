Знаменитый певец покинул Россию и сменил пол

Популярный певец нулевых Оскар признал себя трансгендерной женщиной. Он сменил имя и эмигрировал в США.

Певец Шамиль Малкандуев из Нальчика прославился в начале 2000-х благодаря хитам "Бег по острию ножа", "Между мной и тобой" и "Мажь вазелином".

Долгое время он скрывал свои чувства и избегал самовыражения. Певец рассказал, что в детстве ему нравилось надевать платья и туфли на каблуках, его никогда не интересовал футбол или какие-либо другие мужские виды спорта. В школьное время за ним прикрепилось прозвище "Мадонна".

Чувствовать себя в России свободно певец не мог, он регулярно сталкивался с травлей. Ему приходилось спасаться от скинхедов, которые видели его в платье и с накрашенными ногтями.

"В моем мире нормально красить ногти, делать макияж – и не важно, какого ты пола. У творческих людей есть некая свобода в этом смысле. И вообще – это такие мелочи, наша внешность! Мы придаем слишком много значения тому, как нас воспринимает мир", – рассуждает Шамиль.

Сейчас правильнее будет называть исполнителя Скарлетт. Такое имя он себе взял из-за симпатии к главной героине романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

Сразу после переезда в США в планах у звезды было покорить Голливуд, сняться в киноленте. Но как только к Скарлетт пришло осознание, кто она на самом деле, от этой мечты пришлось отказаться. Об этом артистка не жалеет. Теперь она хочет создать семью и выпустить новый музыкальный альбом.