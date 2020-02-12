Тина Канделаки поставила на место разбушевавшегося Станислава Садальского

Накануне телеведущая поставила на место разразившегося гневом Станислава Садальского. Актер посвятил ей тираду в своем инстаграм-аккаунте. Его разозлило то, что Канделаки заявила, будто всего добилась сама.
По словам Станислава, именно он сыграл одну из важнейших ролей в карьере Тины. Он предоставил теледиве все необходимые связи на ТВ, а также отправил ее на занятия по технике речи. Более того, именно шоумен познакомил светскую львицу с ее первым мужем Андреем Кондрахиным.
"Повторюсь еще раз, мне приятно и лестно, что я никого не оставляю равнодушными. Ни врагов, ни друзей. Продолжаем дышать мне в спину, попутный ветер еще никому не помешал", – заявила телеведущая.
Напомним, Садальский вспомнил и других людей, которым Канделаки обязана своей карьерой. Среди них оказались продюсер Наталья Билан, которая подсказывала в наушник звезде "умные слова" прямо во время эфира. Также большую роль в жизни светской львицы сыграл актер Олег Марусев, который привел ее "за ручку" в программу "Времечко".
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