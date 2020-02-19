Глюк'оZа откровенно высказалась о лысой дочери

Недавно поклонники творчества Натальи Чистяковой-Ионовой обсуждали необычное решение ее дочери – девочка остригла волосы, оставив лишь несколько миллиметров. Также она покрасила их в фиолетовый цвет.
Тогда мнения подписчиков Глюк'оZы разделились. Некоторые похвалили 12-летнюю Лиду за смелые эксперименты, оправдав это возрастом, другие пребывали в шоке и углядели в этом поступке протестные настроения девочки.
Звездная мама решила показать свою необычную дочь и сама разместила ее снимки в "Инстаграм".
"Ох уж эти детки!" – подписала фотографию певица.
Во многих интервью Глюк'оZа рассказывала, что старается растить своих наследниц неизбалованными. У артистки есть еще одна дочь – восьмилетняя Вера. Они знают всему цену, поддерживают друг друга.
Ранее актриса Екатерина Климова рассказывала, что ее 17-летняя дочь поступает в жизни смелее, чем она сама в этом возрасте. И если ей что-то хочется изменить в себе, то девочка не задумываясь воплощает это.
Кроме того, в СМИ обсуждали кардинальную смену имиджа 14-летнего сына Децла. Подросток остриг дреды, благодаря которым он очень походил на своего отца.
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