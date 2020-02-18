Раскорячившуюся Татьяну Навку сравнили с Анастасией Волочковой

В своем инстаграм-аккаунте спортсменка похвасталась прекрасной формой. Знаменитость опубликовала снимок с горнолыжного курорта, где активно и с пользой для здоровья проводит время.
Татьяна Навка позировала на лыжах, продемонстрировав растяжку. Она назвала свою позу йогой без границ. При этом звезда призналась, что лыжи ей вовсе не мешают.
Кадр вызвал бурную реакцию подписчиков. Фолловеры сошлись во мнении, что Татьяна Навка находится в прекрасной физической форме, и ей очень идет лыжный костюм. По их словам, у фигуристки просто идеальная растяжка. "Волочкова отдыхает", — прокомментировал один из поклонников спортсменки.
Напомним, ранее Татьяна Навка показала в своем микроблоге фото, на котором тоже демонстрирует растяжку – только на коврике для йоги. Звезда призналась, что не думала, что сможет добиться такого результата. Фигуристке помогла вера в нее тренера.
Как писали "Дни.ру", в январе Татьяна Навка поделилась в соцсети снимками с маленькой дочкой Надей с отдыха на Мальдивах. Некоторые неадекватно отреагировали на фото, отметив, что звезда "работает напоказ", хвастаясь обеспеченной жизнью. На это фигуристка посоветовала хейтерам отписаться от ее страницы.
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