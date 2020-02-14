"Купи себе кого-нибудь на свидание": дочери Абрамовича предложили не ждать принца

Светская сплетница Лена Миро высказалась насчет лишнего веса наследницы баснословного состояния. В своем блоге девушка злобно подшутила над желанием Софии отправиться на свидание в День святого Валентина.
Несмотря на вполне зрелый возраст у дочери Абрамовича нет ни мужа, ни постоянного ухажера. Последний раз снимки с мужчиной, которого можно было бы заподозрить в связи с Софией, появлялись около двух лет назад. Видимо, девушка истосковалась по отношениям.
"Сонечка, заинька, не ищи ты любовь с таким экстерьером. Просто купи себе кого-нибудь на свидание", – едко подметила Лена Миро, отреагировав на последний пост девушки в "Инстаграм". Та выложила очередное фото в купальнике с подписью, в которой грустно сообщает, что хотела бы получить валентинку.
Наследница Абрамович живет в Англии, где занимается конным спортом и в целом ведет довольно активный образ жизни. Однако многих удивляет, что при ее возможностях она не занимается своей фигурой. Девушка вполне могла бы купить для себя целый штат диетологов и фитнес-тренеров, ну или уж на худой конец пластических хирургов. Может быть, скоро Софии надоест выслушивать хейтеров и она возьмется за себя.
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