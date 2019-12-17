Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе

Светлана Крючкова одна из самых известных и талантливых актрис отечественного кино и театра. О ней шла речь в новом выпуске программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Путь к славе Светланы Крючковой был тернист. "Трудно было предугадать, что вот эта, казалось бы, невзрачная девочка станет императрицей экрана", – говорил о ней режиссер Николай Гибу. Фильм "Большая перемена", где она сыграла влюбленную в главного героя Нелли Ледневу, открыл Светлану Крючкову стране, сделал ее знаменитой и всенародно любимой.

Другой вехой с точки зрения популярности актрисы можно считать участие в фильме "Родня" Никиты Михалкова, где она сыграла одну из главных ролей. Нина в исполнении Крючковой полюбилась советским кинозрителям не меньше, чем Нелли Леднева. Потом были роли в оскароносных "Утомленных солнцем", в "Старых клячах" и множестве других фильмов.

2015 год стал знаковым для артистки. Летом она отметила круглую дату – ей исполнилось 65 лет. Вскоре актриса узнала, что у нее онкологическое заболевание. Лечиться Крючкова отправилась за границу. "Наши отказываются от больных онкологией, если стадии не первые, а там борются до конца! У них это на поток поставлено. Лечение очень дорогое. Помогли как коллеги по театру, так и поклонники, кто оказался в курсе моего состояния", – рассказывала в интервью актриса.

К счастью, медикам удалось спасти Светлану Крючкову. Она стала новой героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". О своих проблемах со здоровьем она предпочитает не распространяться, но для передачи сделала исключение. "26 января 2006 года у меня была клиническая смерть. Меня буквально вернули к жизни с того света", – объявила актриса.

Оказалось, она перенесла несколько операций под наркозом. "Мальчик-анестезиолог дал мне наркоз. А я вдруг перестала дышать. Он сказал: "Она не дышит". Заведующий реанимацией, к счастью, шел мимо. Он открыл дверь и вернул меня жизни. Он анестезиолог сам, что меня и спасло", – рассказала народная артистка.

Светлана Крючкова поделилась своими ощущениями, когда находилась в состоянии клинической смерти: "Я ничего не видела. Было ощущение, что я на материнских руках. Я ощущала любовь со всех сторон и доброжелательность. Никаких завистливых взглядов".