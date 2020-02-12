"Не страдаю по этому поводу": известный актер откровенно рассказал о бесплодии

Артист со своей женой Ириной в браке уже около 30 лет, однако они так и не стали родителями. В эфире "России-1" он уточнил, что когда пара начала жить вместе, в стране настали сложные времена: перестал работать театр, не было зарплаты, а также своего жилья. По мнению актера, рожать детей нужно, "пока ты молод и юн".
Как признался мужчина на шоу "Судьба человека", он жалеет, что у него не получилось стать отцом. Некоторое время назад у него даже была мысль взять малыша из детского дома. Александр Тютин отметил, что в его профессии есть один неоспоримый плюс, ведь ему некогда страдать по этому поводу – он всегда на работе.
Со второй женой мужчина уже успел отметить серебряную свадьбу. До знакомства с актером женщина была помощником режиссера, их роман закрутился на съемках в Канаде, а потом они вместе вернулись в Россию. Звезда сериала "Марш Турецкого" заверяет, что у пары не было планов пожениться, в итоге они прожили 11 лет без штампа в паспорте.
Оказывается, до брака с Тютиным женщина уже трижды успела сходить под венец. Александр рассказал зрителям шоу "Судьба человека", что он ее четвертый муж и, надеется, последний.
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